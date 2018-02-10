Москвичи могут посетить «Танцы на льду» в Сокольниках

Москвичи и гости столицы в эти выходные могут посетить концертные площадки фестиваля «Московская Масленица», посмотреть спектакли фестиваля «Золотая маска» и поучаствовать в «Танцах на льду» в парке «Сокольники»

Гостей мероприятия ожидает развлекательная программа: танцы на льду, хоккей с мячом, катания под музыку и многое другое, отмечает РИАМО.

«На День зимних видов спорта могут прийти все, кто привык проводить выходные активно», — сообщается на сайте мэра Москвы. Принять участие в мероприятиях можно будет с 13:00 до 18:00.

Накануне портал iz.ru сообщил, что средневековый тир открыли в столичном парке «Сокольники».