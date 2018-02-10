Остановку «Универсам» на востоке Москвы переименовали для шести маршрутов

Автобусная остановка «Универсам» на востоке Москвы переименована в «Магнитогорскую улицу». Об этом информирует пресс-служба ГУП «Мосгортранс».

«Остановка «Универсам» для маршрутов автобуса №214, 276, 645, 776, 833, 884 по Большому Купавенскому проезду в обоих направлениях получает новое название «Магнитогорская улица», — говорится в сообщении на сайте предприятия.

Кроме того, в «Мосгортрансе» проинформировали о перемещении остановки «Метро «Проспект Вернадского» для маршрутов автобуса №224 и троллейбуса №34, следующих в сторону области, на 100 м назад.

Ранее портал iz.ru писал, что железнодорожная компания увеличила количество остановок на маршруте Мурманск — Санкт-Петербург ради школьницы, проживающей в отдаленном поселке Пояконда в Мурманской области.