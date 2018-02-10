Стало известно, почему в Uber мужчины зарабатывают больше женщин

Наблюдения за жизнью 2 млн американских таксистов помогли экспертам выяснить, что женщины, работающие в Uber, зарабатывают на 7% меньше мужчин по той причине, что последние готовы работать в неудобное время, чаще нарушать правила и ездить быстрее.

Об этом сообщает пресс-служба университета Чикаго.

«Как правило, и водители, и их клиенты предпочли бы добраться до места назначения как можно быстрее, если подобная поездка будет достаточно безопасной», — приводятся в тексте слова экономиста Джона Листа.

По его словам, мужчины едут в среднем на 2,2% быстрее женщин, что позволяет им совершать больше поездок.

Эксперт отметил, что их исследование в каком-то смысле разрешает споры о разнице в зарплатах мужчин и женщин в различных областях. Появление краудсорсинговых платформ, таких как Uber и Gett, позволило мужчинам и женщинам работать столько, сколько они хотят, и в то время, когда им удобно это делать. Кроме того, заказы распределяются по системе, которая не учитывает пол работника.

В итоге оказалось, что и здесь мужчины получают в среднем на 7% больше, чем их коллеги-женщины. Причина этого, по словам экспертов, заключается не в систематической дискриминации женщин, а в различиях в отношении полов к работе.

В декабре 2017 года житель Торонто заплатил 18 518 канадских долларов американскому сервису онлайн-вызова такси Uber за 20-минутную поездку, которая ранее обходилась ему в $20. Сервис, как оказалось, ошибочно списал с карты пассажира внушительную сумму.