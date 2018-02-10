Прямой эфир

Стало известно, почему в Uber мужчины зарабатывают больше женщин

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наблюдения за жизнью 2 млн американских таксистов помогли экспертам выяснить, что женщины, работающие в Uber, зарабатывают на 7% меньше мужчин по той причине, что последние готовы работать в неудобное время, чаще нарушать правила и ездить быстрее.

Об этом сообщает пресс-служба университета Чикаго.

«Как правило, и водители, и их клиенты предпочли бы добраться до места назначения как можно быстрее, если подобная поездка будет достаточно безопасной», — приводятся в тексте слова экономиста Джона Листа. 

По его словам, мужчины едут в среднем на 2,2% быстрее женщин, что позволяет им совершать  больше поездок.

Эксперт отметил, что их исследование в каком-то смысле разрешает споры о разнице в зарплатах мужчин и женщин в различных областях. Появление краудсорсинговых платформ, таких как Uber и Gett, позволило мужчинам и женщинам работать столько, сколько они хотят, и в то время, когда им удобно это делать. Кроме того, заказы распределяются по системе, которая не учитывает пол работника. 

В итоге оказалось, что и здесь мужчины получают в среднем на 7% больше, чем их коллеги-женщины. Причина этого, по словам экспертов, заключается не в систематической дискриминации женщин, а в различиях в отношении полов к работе.

В декабре 2017 года житель Торонто заплатил 18 518 канадских долларов американскому сервису онлайн-вызова такси Uber за 20-минутную поездку, которая ранее обходилась ему в $20. Сервис, как оказалось, ошибочно списал с карты пассажира внушительную сумму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пражские таксисты устроили марш на автомобилях против Uber
«Яндекс.Такси» и Uber закрыли сделку по объединению сервисов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017