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В МЧС объяснили публикацию доклада со сценариями войны с Россией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Опубликованный доклад МЧС о действиях в случае военного конфликта предназначен для специалистов и используется как справочник по гражданской обороне. Оценка вероятности применения оружия массового поражения, в том числе ядерного, была подготовлена на основе утвержденных в России документов в области нацбезопасности.

«Оценка вероятности ядерного удара по территории Российской Федерации, а также прогнозы сценариев ведения военных конфликтов не относятся к компетенции МЧС России», — отметили в ведомстве, передает «РИА Новости»

Уточняется, что данный труд был подготовлен еще в 2016 году.

В докладе сообщалось, что в современной войне главными мишенями в случае войны станут критически важные объекты, пункты управления, информационные центры и объекты жизнеобеспечения населения. Из-за малой вероятности применения оружия массового поражения спасатели предлагали отказаться от практики массовой эвакуации населения в военное время.

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