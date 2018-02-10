В МЧС объяснили публикацию доклада со сценариями войны с Россией

Опубликованный доклад МЧС о действиях в случае военного конфликта предназначен для специалистов и используется как справочник по гражданской обороне. Оценка вероятности применения оружия массового поражения, в том числе ядерного, была подготовлена на основе утвержденных в России документов в области нацбезопасности.

«Оценка вероятности ядерного удара по территории Российской Федерации, а также прогнозы сценариев ведения военных конфликтов не относятся к компетенции МЧС России», — отметили в ведомстве, передает «РИА Новости»



Уточняется, что данный труд был подготовлен еще в 2016 году.

В докладе сообщалось, что в современной войне главными мишенями в случае войны станут критически важные объекты, пункты управления, информационные центры и объекты жизнеобеспечения населения. Из-за малой вероятности применения оружия массового поражения спасатели предлагали отказаться от практики массовой эвакуации населения в военное время.



