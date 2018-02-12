Московский ресторан заменит шампанское на День влюбленных вишневым пивом

В ресторане Zoo Beer&Grill Аркадия Новикова на День всех влюбленных решили вместо привычного шампанского угощать гостей вишневым пивом. Как сообщается в поступившем порталу iz.ru пресс-релизе, напиток отличается утонченным ярко выраженным фруктовым вкусом.

Кроме того, в качестве комплимента для посетителей ресторана представят «неразлучное печенье».

«Шеф-кондитер Марина Арсенова предлагает каждому выбрать десерт по сердцу и сердце по вкусу — нежнейшие йогуртовые и шоколадно-малиновые пирожные, покрытые зеркальной глазурью из цветов гибискуса, не оставят равнодушными никого», — говорится в пресс-релизе.

Отмечают День святого Валентина и в других ресторанах Новикова. В заведениях подготовят праздничные украшения, специальные блюда, десерты и коктейли, а также устроят яркую шоу-программу.

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