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Московский ресторан заменит шампанское на День влюбленных вишневым пивом

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Фото: novikovgroup.ru
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В ресторане Zoo Beer&Grill Аркадия Новикова на День всех влюбленных решили вместо привычного шампанского угощать гостей вишневым пивом. Как сообщается в поступившем порталу iz.ru пресс-релизе, напиток отличается утонченным ярко выраженным фруктовым вкусом.

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Кроме того, в качестве комплимента для посетителей ресторана представят «неразлучное печенье».

«Шеф-кондитер Марина Арсенова предлагает каждому выбрать десерт по сердцу и сердце по вкусу — нежнейшие йогуртовые и шоколадно-малиновые пирожные, покрытые зеркальной глазурью из цветов гибискуса, не оставят равнодушными никого», — говорится в пресс-релизе.

Отмечают День святого Валентина и в других ресторанах Новикова. В заведениях подготовят праздничные украшения, специальные блюда, десерты и коктейли, а также устроят яркую шоу-программу.

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