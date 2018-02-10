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Путин поздравил участников всероссийской гонки «Лыжня России»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин поздравил в субботу, 10 февраля, участников, организаторов и гостей 36-й всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» с открытием мероприятия.

Российский лидер назвал спортивное событие настоящим праздником спорта, он отметил, что ежегодно растет число участников «Лыжни России» и в целом — приверженцев активного и здорового образа жизни, отмечается в телеграмме на сайте Кремля.

«Важно, что «Лыжня России» с каждым годом наращивает потенциал, вовлекает в свои ряды новых приверженцев активного, здорового образа жизни самых разных возрастов, профессий, увлечений, дарит им огромный заряд бодрости и хорошего настроения, настоящий праздник спорта и дружеского общения», — приводит выдержку из нее «Федеральное агентство новостей».

Накануне президент РФ Владимир Путин поддержал строительство в Новосибирской области трех крупных социальных объектов. 

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