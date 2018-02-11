Московский ресторан угостит влюбленных просекко со сладкой ватой

Столичный ресторан White Café Аркадия Новикова решил удивить влюбленных в День святого Валентина праздничным украшением интерьера и комплиментами для гостей.

Об этом сообщается в поступившем порталу iz.ru пресс-релизе.

Заведение будет украшено свечами и цветочными композициями, в программу войдет и романтический диджей-сет. Пары угостят просекко, украшенным розовой сладкой ватой, а все посетители в качестве комплимента получат печенье сабле с сахарной помадкой. Завершающим аккордом станет воздушный десерт из парных сердец.

Ранее стало известно, что в других ресторанах Новикова в честь праздника приготовят специальные блюда, десерты и коктейли, а также устроят яркую шоу-программу.

Материал размещен на правах рекламы