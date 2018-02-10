Видео уничтожения террористов из мощной авиапушки появилось в Сети

В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлено уничтожение автомобиля боевиков радикального движения «Талибан» (организация запрещена в РФ) в Афганистане.

Первыми внимание на опубликованный ролик обратили журналисты «Российской газеты».

Уничтожить автомобиль удалось с помощью одноместного американского штурмовика A-10 Thunderbolt II, более известного как «Бородавочник». На кадрах видно, как по движущемуся автомобилю наносят удар, после чего машина проезжает еще несколько метров и останавливается. Затем ее атакуют второй раз.

Согласно описанию, машина террористов была уничтожена в районе Кандагара в конце января 2018 года. Сами боевики были вооружены станковым крупнокалиберным пулеметом ДШК.

Летом 2017 году в Ираке у террористов группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) был обнаружен автопарк, состоящий из десятков модифицированных в стиле «Безумного Макса» машин.