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СМИ узнали о задержании замглавы УМВД по Пензенской области

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Фото: Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации/58.мвд.рф
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Заместитель начальника управления МВД РФ по Пензенской области Нариман Алтынбаев задержан по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Теlegram-канал 112.

В пресс-службе МВД сообщили, что «установлены факты злоупотреблений служебными полномочиями одним из заместителей начальника УМВД России по Пензенской области».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

«Должностное лицо задержано в порядке ст. 91 УПК РФ. В случае установления вины заместитель начальника УМВД будет уволен по отрицательным мотивам», — добавили в ведомстве.

В январе сообщалось, что начальник ГИБДД по Кировской области Александр Плотников задержан по подозрению в мошенничестве, создании преступного сообщества и превышении должностных полномочий.

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