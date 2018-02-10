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Московский ресторан предложил отметить День влюбленных «в атмосфере сказочного Востока»

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Фото: novikovgroup.ru
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Московский ресторан «Узбекистан» Аркадия Новикова предложил своим гостям отметить День святого Валентина в атмосфере сказочного Востока. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем порталу iz.ru.

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В День влюбленных посетителей заведения будут встречать и провожать за столики «амуры и ангелочки». Перед ними выступят шоу-балет «Богема» и музыкальная группа «Интер Азия», а также финалистки конкурса AquaBellyDance с танцем живота.

Кроме того, сам зал будет романтично оформлен лепестками роз, а каждый клиент получит сладкий комплимент от шеф-повара.

Специальная программа к Дню святого Валентина организована и в других ресторанах Новикова. Так, в паназиатском China Club подготовили специальное блюдо — плато из морепродуктов, в марокканском Nofar — два праздничных коктейля, а в Novikov Restaurant & Bar — десерт от шеф-кондитера Андрея Богдановича.

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