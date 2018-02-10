В Сети появилось видео с места крупного ДТП в Красноярском крае, жертвами которого стали восемь человек. Авария произошла утром в субботу, 10 февраля, на 70-м км трассы Канск — Тасеево — Устье.

В Дзержинском районе Красноярского края столкнулись минивэн Honda и «КамАЗ». В результате аварии скончались восемь человек, в том числе двое детей и 17-летняя девушка. Водитель грузовика не пострадал, погибли находящийся за рулем иномарки мужчина и все его пассажиры.

По предварительным данным, водитель минивэна мог не справиться с управлением и выехать на встречную полосу. На месте ЧП работают экстренные службы региона.