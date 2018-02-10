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Жителя Казани обвинили в хищении 437 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Житель Казани предстанет перед судом по делу о хищении 437 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

«56-летнему жителю города Казани предъявлено обвинение в хищении денежных средств двух инвестиционных компаний под предлогом получения займа на организацию производства композиционных материалов», — рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По данным следствия, обвиняемый организовал лабораторно-производственную линию по изготовлению композитов. Затем под предлогом расширения бизнеса инвесторы выделили ему 437 млн рублей на строительство промышленного комплекса.

Затем он «заключил заведомо нецелесообразный контракт с иностранными партнерами на поставку 12 производственных линий», стоимость которых превышала 1 млрд рублей, и перечислил предоплату около 300 млн рублей.

В МВД отметили, что «впоследствии обвиняемый не предпринял никаких мер для возврата этих денег». Кроме того, он оформил несколько кредитов на себя и сотрудников своей фирмы.

По словам Волк, фигуранту дела инкриминируются преступления «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере» и «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере...», «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ в особо крупном размере».

Ранее в феврале портал iz.ru писал, что верховный суд Татарстана отклонил апелляцию прокуратуры на решение суда предыдущей инстанции и оставил экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина под домашним арестом.

 

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