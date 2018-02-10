Более 60 детей умерли от гриппа в США

В США более 60 детей скончались от гриппа. Эпидемия охватила почти всю страну. Случаи заражения зафиксированы в 48 штатах, кроме Орегона и Гавайев. Число госпитализаций достигло 59,9 на каждые 100 тыс. человек. Наплыв пациентов увеличился в несколько раз. Все больницы переполнены. По оценкам медиков, жертвами эпидемии могут стать свыше 50 тыс. американцев. В группе риска: пожилые люди, младенцы и дети. Последняя массовая эпидемия пришлась на осенне-зимний сезон 2014–2015 годов. Тогда от заболеваний, связанных с гриппом, в США умерли 56 тыс. человек. Врачи настоятельно рекомендуют всем делать прививки.