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Кортеж премьер-министра Канады попал в ДТП в Калифорнии

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Фото: REUTERS/Kevin Light
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Кортеж премьер-министра Канады Джастина Трюдо попал в аварию в Калифорнии. Как передает телеканал KABC TV, ДТП произошло в ночь на субботу, 10 февраля.

Сообщается, что сам Трюдо в аварии не пострадал. ДТП произошло в 6 км от президентской библиотеки Рональда Рейгана в городе Сими-Вэлли, где канадский премьер-министр выступал с речью.

После мероприятия водитель Toyota столкнулся с мотоциклом, сопровождающим машину премьер-министра. Отмечается, что сам автомобиль, в котором ехал Трюдо, не столкнулся с другими машинами.

Портал iz.ru писал об аресте мужчины, который через в Twitter угрожал Трюдо и главе провинции Альберта Рейчел Нотли. Он до суда отпущен на свободу при данном обязательстве не контактировать с Трюдо и Нотли, а также не пользоваться соцсетями.

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