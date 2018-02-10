Кортеж премьер-министра Канады попал в ДТП в Калифорнии

Кортеж премьер-министра Канады Джастина Трюдо попал в аварию в Калифорнии. Как передает телеканал KABC TV, ДТП произошло в ночь на субботу, 10 февраля.

Сообщается, что сам Трюдо в аварии не пострадал. ДТП произошло в 6 км от президентской библиотеки Рональда Рейгана в городе Сими-Вэлли, где канадский премьер-министр выступал с речью.

После мероприятия водитель Toyota столкнулся с мотоциклом, сопровождающим машину премьер-министра. Отмечается, что сам автомобиль, в котором ехал Трюдо, не столкнулся с другими машинами.

Портал iz.ru писал об аресте мужчины, который через в Twitter угрожал Трюдо и главе провинции Альберта Рейчел Нотли. Он до суда отпущен на свободу при данном обязательстве не контактировать с Трюдо и Нотли, а также не пользоваться соцсетями.