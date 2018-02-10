Строящееся здание СКР загорелось в Москве

Пожар произошел в строящемся здании Следственного комитета (СКР) в Москве в ночь на 10 февраля.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, загорелись стройматериалы на первом этаже строящегося здания в Техническом переулке.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание на площади порядка 30 кв. м.

По предварительным данным, никто не пострадал.

9 февраля более 900 человек были эвакуированы из-за пожара в здании общежития Московского политехнического университета на северо-востоке Москвы.