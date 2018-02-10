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Студентка из Таиланда подарила своему парню букет из денег

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Фото: Depositphotos
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Студентка из Таиланда подарила молодому человеку на день рождения букет из денег. Для такого подарка девушке пришлось снять наличными более 100 тыс. бат (около 180 тыс. рублей).

Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Всё это было для него большим сюрпризом. Он говорил, что ему не нужны дорогие подарки или всякие излишества. А я хотела показать, какой он особенный», — заявила она.

Девушка отметила, что несколько раз спрашивала у молодого человека, что он хочет получить в подарок, на что получила ответ «что-то мужское». По ее словам, такой «мужской» букет впечатлил не только самого именинника, но и его друзей, которые были с ним в ресторане.

Ранее в январе в городе Ржеве (Тверская область) разгорелся скандал вокруг Открытого фестиваля творчества людей пожилого возраста. Одну из конкурсанток за победу в конкурсе наградили просроченным зефиром и мужскими носками.

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