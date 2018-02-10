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Болельщик из США развернул флаг России на открытии Олимпиады‍

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Американский болельщик пронес 9 февраля на церемонию открытия Олимпиады в Пхенчхане флаг России и развернул его на трибуне. 

Житель штата Окленд Филип Вахуд объяснил свой поступок желанием «поддержать Россию, потому что ей не позволили послать на Олимпиаду многих сильных спортсменов». В их числе он перечислил шорт-трекиста Виктора Ана и биатлониста Антона Шипулина. 

«Это неприятно, когда ты четыре года упорно работаешь ради Олимпиады, а затем тебя лишают права представлять свою страну без твоей собственной вины», — сообщает телеканал RT.

Российские болельщики поблагодарили американца за поддержку и назвали его «своим человеком».

Ранее 9 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иски 47 российских спортсменов и тренеров. Апелляции на недопуск к Олимпийским играм подавали 32 спортсмена, которые не получили приглашение на соревнование от комиссии МОКа без объяснения причин, а также 13 атлетов и два тренера, которые смогли оспорить в CAS пожизненное отстранение от Игр. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сожалеет из-за данного решения суда.

При этом иранская делегация обиделась на организаторов Олимпийских игр в Пхенчхане после того, как не получила в подарок смартфоны Samsung Galaxy Note 8. Смартфоны подарили всем олимпийцам, кроме спортсменов из КНДР и Ирана. 

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