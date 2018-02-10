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Снег и до минус 6 градусов ожидается в Москве в субботу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В субботу, 10 февраля, в Москве ожидается облачная погода, небольшой снег и 4–6 градусов мороза. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

В Подмосковье синоптики прогнозируют от минус 3 до минус 8 градусов.

В ночь на 11 февраля температура воздуха в столице составит от минус 6 до минус 8 градусов, местами возможен снег.

Как писал портал iz.ru, в ночь на 8 февраля была признана самой морозной в столичном регионе с начала зимы — температура воздуха опустилась ниже минус 25 градусов. Это значение побило рекорд 6 февраля, тогда ночью столбики термометров показали минус 16,2 градуса. Потепление ожидается только к концу недели.

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