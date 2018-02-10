Экс-футболист сборной Ирландии скончался в возрасте 36 лет

Бывший полузащитник сборной Ирландии по футболу Лиам Миллер скончался за три дня до своего 37-го дня рождения. Об этом сообщило агентство Reuters.

Футболист с 2017 года боролся с раком поджелудочной железы.

С 2004 по 2009 год ирландец провел за национальную сборную 21 матч и забил один гол.

Также Миллер играл за такие клубы, как шотландский «Селтик», «Хайберниан», английские «Манчестер Юнайтед», «Лидс», «Сандерленд» и «Куинз Парк Ренджерс».

В составе «Селтика» Миллер становился чемпионом Шотландии в сезоне-2003/04.

Как рассказывал Миллер, его идеалом всегда был легенда «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантон.

У Миллера остался сын.