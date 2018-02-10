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CAS заявил об отсутствии давления при вынесении решения по россиянам

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Спортивный арбитражный суд (CAS) не испытывал никакого давления со стороны во время принятия решения по апелляциям российских спортсменов. С таким заявлением выступил генеральный секретарь CAS Матье Риб.

«CAS не испытывал никакого давления с чьей-либо стороны в процессе принятия решения (по российским атлетам). CAS продолжит защищать свою независимость», — приводит заявление Риба «РИА Новости».

Мимо CAS
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9 февраля CAS отклонил апелляции 47 россиян на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить их на Олимпийские игры.

«Сегодня специальное подразделение CAS отказало в заявлении 32 спортсменам, не приглашенным на Олимпиаду. А также отказало в заявлении еще 15 россиянам (13 атлетов и два тренера. — Ред.) против МОКа», — заявил Риб.

При этом 1 февраля суд снял санкции и полностью оправдал 28 россиян, подавших апелляции на пожизненное отстранение от Олимпиады МОКом. Еще 11 спортсменов CAS оправдал частично, слушания по трем атлетам отложены.

Тренер российских лыжников Маркус Крамер назвал решение спортивного арбитража нелогичным.

«И я не понимаю этого решения, потому что CAS ранее оправдал спортсменов. С одной стороны, они не сделали ничего плохого, а с другой — не могут приехать на Игры. Это безумие какое-то», — сказал Крамер.

5 декабря 2017 года МОК отстранил сборную России от Олимпиады-2018. Позже на Игры допустили 169 атлетов из РФ в качестве олимпийских спортсменов из России (OAR). При этом оправданных CAS спортсменов МОК на ОИ приглашать отказался без объяснения причин.

 

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