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Предприниматель Лисин рассказал Путину анекдот про тракториста

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Глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин рассказал президенту РФ Владимиру Путину анекдот про колхоз и пьющего кузнеца, комментируя таким образом ситуацию с поддержкой бизнеса со стороны властей.

Шутка прозвучала на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в пятницу, 9 февраля.

«Колхоз, идет собрание. Встает председатель и говорит: «Вы знаете, у нас проблемы: посевная на носу, а кузнец запил. Запил кузнец. Надо что-то сделать», — цитирует Лисина РБК.

Далее в истории последовали предложения о лечении, лишении работника квартальной премии и применении к пьющему насилия — набить морду.

«А давайте его изнасилуем! Председатель руками разводит: «Что за предложение! Вы что, с ума посходили?» Тянется вторая рука: «А давайте изнасилуем тракториста! — Почему его? — А у нас их двое!» — закончил Лисин и добавил, что так в России «иногда принимают решения».

26 декабря президент РСПП Александр Шохин выразил мнение, что санкции стран Запада в отношении российского бизнеса станут стимулом для деофшоризации экономики.

По мнению главы РСПП, ограничительная политика других государств также повысит популярность процедуры амнистии выведенных за рубеж капиталов после ее продления.

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