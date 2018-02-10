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«Росгеология» может расширить количество своих проектов в ЮАР

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Российский многопрофильный геологический холдинг «Росгеология» может расширить количество своих проектов в ЮАР, где он уже начал работать над освоением южного континентального шельфа совместно с корпорацией Petro SA.

Информацию об этом распространил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в пятницу, 9 февраля.

«Компания здесь очень активно работает, и мы рассматриваем вопрос о расширении количества проектов, которые она могла бы здесь реализовывать», — цитирует его ТАСС.

При этом Донской особо отметил разрабатываемые в настоящее время проекты в области добычи металлов платиновой группы.

27 декабря «Росгеология» и департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу заключили договор о поиске крупных нефтегазопоисковых объектов на западных склонах Непско-Ботуобинской антеклизы, Присаяно-Енисейской синеклизы, Сюгджерской седловины. Средства на проведение работ поступят из федерального бюджета.

Участок размером 1,045 тыс. кв. м расположен на территории Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции в пределах Иркутской области и Республики Саха. Максимальная глубина исследований — 10 км, целевой интервал — 2–6 км.

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