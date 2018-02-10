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Названы дата и место прощания с актером Дмитрием Бузылёвым

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Фото: youtube.com
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Церемония прощания с актером и музыкантом Дмитрием Бузылёвым состоится 11 февраля в Доме кино в Москве.

Похоронят артиста на Пыхтинском кладбище.

Бузылёв умер 7 февраля в возрасте 61 года после продолжительной болезни.

Советский и российский актер хорошо известен зрителям по ролям в фильмах «Табор уходит в небо», «Жестокий романс», «Сибириада».

С 12 лет Бузылёв выступал в составе ансамбля «Венгерские цыгане» и уже в 18 лет получил роль в фильме «Табор уходит в небо», где исполнил знаменитую композицию «Песня сибирских цыган».

Некоторое время служил в театре «Ромэн».

В возрасте 41 года Бузылёв получил звание заслуженного артиста России. Также являлся членом Союза кинематографистов, поэтом, композитором и исполнителем цыганских песен и романсов.

Смерть артиста прокомментировала известная актриса и телеведущая Лариса Гузеева.

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