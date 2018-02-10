Анна Нетребко возмутилась стоимостью билетов на свои концерты

Оперная прима Анна Нетребко возмутилась ценами на билеты на ее концерт с Юсифом Эйвазовым, которые доходили до 150 тыс. рублей, и пригрозила больше не выступать в Москве.

Об этом она заявила в Instagram в пятницу, 9 февраля.

«Уважаемые устроители концертов! Менеджеры и перекупщики, если я еще раз услышу, что цены на мои концерты зашкаливают 100 тыс. рублей, я просто не приеду больше… всем спасибо!» — цитирует сообщение «РИА Новости».

Нетребко и Эйвазов дали в столице единственный концерт — 7 февраля в Концертном зале имени П.И. Чайковского.

В ноябре сообщалось, что актер, художественный руководитель Губернского театра Сергей Безруков считает необходимым принятие закона о меценатстве и уверен, что финансовая поддержка театральных постановок должна поступать от государства.

Безруков пояснил, что без спонсорской и государственной поддержки театр будет вынужден значительно повышать стоимость билетов.