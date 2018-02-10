Рома Зверь снялся в фильме Серебренникова про Цоя

Музыкант, лидер группы «Звери» Рома Зверь исполнил роль Майка Науменко в фильме Кирилла Серебренникова «Лето» о Викторе Цое.

Информацию об этом распространила пресс-служба фильма.

Картина посвящена зарождению русского рока летом 1981 года и взаимоотношениям музыканта Майка Науменко, его жены Натальи и Виктора Цоя, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что Цоя сыграл корейский актер Тео Ю (Teo Yoo), в фильме занята также Ирина Старшенбаум.

6 февраля портал iz.ru рассказал, что находящийся под домашним арестом режиссер Кирилл Серебренников смонтировал фильм о знаменитом рок-музыканте Викторе Цое прямо у себя дома.

15 января Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела, обвиняемых в хищении из бюджета не менее 68 млн рублей.