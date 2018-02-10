Россияне отреагировали на американского болельщика с флагом России на ОИ

Пользователи соцсетей восхитились поступком американского болельщика Филипа Вахуды, который на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане развернул российский флаг.

Российские болельщики поблагодарили Вахуду за поддержку.

Как сообщает RT, американец приехал из Окленда. 9 февраля он присутствовал на трибунах во время церемонии открытия Игр и парада команд.

— RT на русском (@RT_russian) 9 февраля 2018 г.

По словам Вахуды, он развернул российский триколор с изображением орла и надписью «Россия», чтобы поддержать не приглашенных на Олимпиаду спортсменов из РФ.

«Я хочу поддержать Россию, потому что ей не позволили послать на Олимпиаду многих сильных спортсменов, таких как Виктор Ан и Антон Шипулин. Я считаю, что они должны были выступить здесь», — сказал американец.

5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Позже на Игры допустили 169 атлетов из РФ. Однако выступать они будут под олимпийским флагом в статусе олимпийского атлета из России (OAR). Использовать любую российскую символику, в том числе гимн и герб, спортсменам категорически запрещено.

При этом болельщики могут демонстрировать флаги и другие символы РФ, однако если МОК сочтет это политической демонстрацией, то примет меры.

После недопуска на ОИ ряд спортсменов подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). 9 февраля он отклонил апелляции 47 россиян на решение МОКа не допустить их на Олимпийские игры.