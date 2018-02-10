Коста-Рика призвала власти Венесуэлы принять гуманитарную помощь из-за рубежа

Власти Коста-Рики призвали Венесуэлу принять на свою территорию груз гуманитарной помощи из-за границы.

Об этом заявил глава МИД Коста-Рики Мануэль Гонсалес.

«Мы просим венесуэльские власти разрешить доставку гуманитарной помощи для тысяч венесуэльцев, которым она нужна», — цитирует его ТАСС.

20 января колумбийские миграционные власти сообщили, что более 550 тыс. венесуэльцев укрылись в соседней Колумбии от проблем на родине.

На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией национальной валюты. Согласно обнародованным оценкам Национальной ассамблеи, в 2017 году инфляция в стране превысила 4000%.