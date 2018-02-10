Мэйуэзер согласился на бой с Макгрегором по правилам ММА

Непобежденный чемпион мира по боксу Флойд Мэйуэзер согласился выйти на поединок против ирландского чемпиона UFC Конора Макгрегора по правилам смешанных единоборств (ММА). Об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт.

«Флойд сказал, что у них с Конором битва и он намерен сделать и то, и другое (провести бои по правилам бокса и ММА. — Ред.). Очевидно, единственный способ сделать это — свести их в октагоне. Ранее мы вывели Макгрегора на ринг, теперь пришла пора ответить на это взаимностью», — цитирует Уайта портал Worldboxingnews.com.

Американец Флойд Мэйуэзер провел за свою карьеру 50 поединков, победив во всех из них (27 — нокаутом). Он является рекордсменом по числу боев без поражений в ранге чемпиона мира по боксу. Мэйуэзер входит в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов по версии журнала Forbes.

Ирландец Конор Макгрегор является самым популярным бойцом UFC. Он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав победу в 21 из них (18 — досрочно). Макгрегор был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в полулегкой и легкой весовых категориях одновременно. 27 ноября спортсмен был лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе, а позже — пояса в легком весе за пассивность. Именно этот титул будет стоять на кону боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, который состоится 7 апреля.

Последний раз Мэйуэзер и Макгрегор встречались в августе. Тогда американец победил ирландца техническим нокаутом в бою по правилам бокса. Бой продлился 10 раундов.