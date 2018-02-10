Компания Apple не считает утечку кода программы iBoot угрозой безопасности данных пользователей.

Информацию об этом распространил сам производитель электронных устройств в пятницу, 9 февраля.

«Безопасность наших продуктов не зависит от секретности исходного кода», — цитирует сообщение «РИА Новости».

К тому же исходный код, выложенный хакерами, использовался в устаревшей версии программного обеспечения, отметили в Apple.

4 февраля Apple заявила, что будет бесплатно ремонтировать iPhone 7, в случае если у смартфонов имеется ошибка «нет сети».

В частности, речь идет об устройствах, изготовленных в период с сентября 2016 года по февраль 2018 года, большинство из которых были проданы в Китае, США, Японии и Гонконге.