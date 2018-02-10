Американский болельщик развернул флаг России на открытии Олимпиады

Болельщик из США Филип Вахуда развернул на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане российский флаг.

Об этом стало известно в пятницу, 9 февраля.

«Я хочу поддержать Россию, потому что ей не позволили послать на Олимпиаду многих сильных спортсменов, таких как Виктор Ан и Антон Шипулин. Я считаю, что они должны были выступить здесь», — объяснил американец RT.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение по использованию флага России на ОИ-2018.

Запретить болельщикам использование российского флага во время Олимпийских игр в Пхенчхане нельзя, однако эти действия могут расцениваться как организованная политическая демонстрация, отмечает МОК. Так же служба информации Олимпийского комитета России (ОКР) отметила позже, что официального запрета на посещение спортивных объектов с российским флагом в ходе ОИ нет.