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В Ярославле водитель заметил поскользнувшуюся женщину и намеренно сбил ее

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Фото: youtube.com
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Водитель белой Lada Granta совершил наезд на женщину, поскользнувшуюся на пешеходном переходе на одной из улиц в Ярославле. Видеозапись происшествия появилась на YouTube.

На кадрах видно, как люди переходят дорогу на зеленый сигнал светофора. В этот момент одна из пешеходов поскользнулась и упала. Автомобиль Lada Granta не стал дожидаться, пока она поднимется, и, как только сменился сигнал светофора, тронулся с места, при этом сбив женщину.

Судя по записи, удар был сильным.

Очевидцы происшествия на помощь пострадавшей не торопились. Стоявшие на светофоре авто, объехали женщину, а пешеходы оказали помощь только спустя некоторое время.

Пользователи соцсетей возмутились произошедшим. В комментариях к видео удивляются не только равнодушию водителя Lada Granta, но и тех, кто не помог пострадавшей.
Как сообщают СМИ, Госавтоинспекция начала поиск свидетелей и водителя «Лады». По предварительным данным, пострадала 45-летняя жительница Ярославля.

9 февраля портал iz.ru сообщил, что 52-летний мужчина получил серьезные травмы после наезда на него грузовика в Тамбове.

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