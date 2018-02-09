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Пентагон рассматривает планы по увеличению присутствия в Азии из-за «угрозы» КНР

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Фото: Tass/dpa/Tina-Jane Krohn
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Растущее влияние Китая заставляет Пентагон рассмотреть варианты ответа, в том числе и возможную дислокацию подразделений морской пехоты в Восточной Азии.

Об этом в пятницу, 9 февраля, заявила со ссылкой на военных газета Wall Street Journal.

На данный момент существуют планы отправки в Азию экспедиционных отрядов морской пехоты (MEU), базирующихся на десантных кораблях, сообщает «РИА Новости».

19 января была опубликована новая редакция Стратегии национальной безопасности США, которая была обнародована Белым домом. В ней говорится о том, что РФ и КНР бросают вызов влиянию и интересам Соединенных Штатов.

Кроме того, в США полагают, что РФ и КНР разрабатывают передовое оружие и расширяют возможности, что может угрожать безопасности страны.

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