В штате Мичиган столкнулись более 50 машин

В американском штате Мичиган произошло масштабное ДТП: на автомагистрали I-94 столкнулся 51 автомобиль. Об этом сообщает Twitter-аккаунт BreakingNNow.

#BREAKING: Here is a video of the 51 vehicle accident on the I-94 in West Michigan. One person has been transported to hospital. (Video: @FranqueThompson) pic.twitter.com/BIxf9SNu6y — BreakingNNow (@BreakingNNow) 9 февраля 2018 г.

Авария произошла в округе Каламазу, участок автодороги перекрыт для ликвидации последствий столкновений. Утверждается, что с места происшествия госпитализирован один человек. Работают экстренные службы. О деталях инцидента не сообщается.

По сообщениям местных СМИ, ситуация на местных дорогах усложняется тяжелыми погодными условиями — в данном районе бушуют метели.