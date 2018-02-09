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США готовы отвечать на агрессию КНДР военными методами

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Фото: REUTERS/Kiyoshi Ota
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США готовы защищать себя и своих союзников от возможных проявлений агрессии со стороны КНДР всеми доступными способами, в том числе военными. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс.

«Мы намерены продолжать оказывать экономическое и дипломатическое давление, не отбрасывая при этом возможности военной реакции на то, что происходит», — заявил он в интервью телеканалу NBC.

Пенс напомнил, что президент США Дональд Трамп согласился отложить совместные военные учения с союзниками в регионе до окончания Олимпиады.

«Но мы хотим четко дать понять, что наши военные силы, силы самообороны Японии, наши союзники в Южной Корее, все наши союзники в регионе полностью готовы к тому, чтобы защитить наши страны», —добавил вице-президент.

На данный момент Майкл Пенс находится в Южной Корее, где он уже провел переговоры с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином. Стороны договорились укреплять сотрудничество и усиливать давление на КНДР. В Вашингтоне заявляли, что американская делегация не будет контактировать с представителями КНДР ни во время Олимпийских игр, ни после них.

7 февраля Пенс заявлял, что Вашингтон готовит пакет новых «жестких и агрессивных» экономических санкций против КНДР, цель которых — заставить Пхеньян остановить развитие ракетно-ядерной программы. Согласно обновленной ядерной доктрине США, «ядерную угрозу» для страны и ее союзников несут Россия, Китай, Иран и КНДР. 

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