Дело о взятке полицейскому расследуется в Волгограде

Четверо жителей Волгограда подозреваются в попытке дать взятку сотруднику правоохранительных органов. По данному факту расследуется уголовное дело.

Как выяснили следователи, ранее полицейские заподозрили 51-летнего мужчину в торговле контрафактным программным обеспечением. Пытаясь избежать уголовной ответственности, он нашел трех сообщников, которые согласились стать посредниками при передаче 200 тыс. рублей. Однако при попытке вручить деньги взятку оперуполномоченному его соучастники были задержаны. Об этом пишет сайт novostivolgograda.ru.

Как писал портал iz.ru, в Тамбовской области две бывшие сотрудницы администрации Бондарского района и экс-директор местной школы предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве и даче взятки должностному лицу через посредника.