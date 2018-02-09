Минобрнауки подготовило проект указа о празднованиии 300-летия РАН

Минобрнауки разработало проект указа о праздновании 300-летнего юбилея Российской академии наук в 2024 году. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

«В связи с исполняющимся в 2024 году 300-летием Российской академии наук постановляю: провести в 2024 году мероприятия, посвященные празднованию 300-летия Российской академии наук», — говорится в проекте президентского указа.

Кроме того, в соответствии с указом правительству будет поручено сформировать организационный комитет по подготовке к юбилею, а также разработать план праздничных мероприятий.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал затронуть проблемы российской науки в послании Федеральному собранию.