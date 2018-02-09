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Экс-депутату рады Шепелеву в суд вызвали врачей

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Фото: facebook.com
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Бывшему депутату Верховной рады Украины Александру Шепелеву стало плохо во время судебного заседания, из-за чего ему вызвали скорую, сообщает информагентство УНН.

«В судебном заседании объявлен перерыв на неопределенное время. Сейчас медики проводят медицинский осмотр экс-нардепа», — сказано в сообщении.

После осмотра будет решен вопрос относительно дальнейшего участия Шепелева в заседании.

Депутата задержали на территории Украины 8 февраля. По данным местных СМИ, он бежал из России, где его объявили в международный розыск по делу о даче взятки чиновнику. Разыскивала его и Украина по подозрению в хищении госсредств в особо крупных размерах и покушении на убийство.

Сегодня, 9 февраля, суд рассматривал ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Шепелеву в виде ареста.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в России арестовали украинского олигарха Олега Мкртчана за мошенничество в особо крупном размере. Он является владельцем компании «Индустриальный союз Донбасса» и ФК «Кубань».

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