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В Москве педофила приговорили к 20 годам за насилие над своими детьми

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48-летний москвич признан судом виновным в сексуальном насилии над своими тремя детьми. Жертвами педофила стали две дочери и сын, преступления имели место с 2002 года по 2016-й.

Дети не рассказывали о действиях мужчины, так как он их избивал и запугивал. Всё открылось, когда одна из девушек достигла совершеннолетия, она всё рассказала полицейским. В ходе рассмотрения дела были назначены и проведены 30 экспертиз, они подтвердили доводы пострадавших.

«В результате преступных действий обвиняемого одна из дочерей получила психологическую травму, последствия которой расцениваются как тяжкий вред здоровью», — приводит РЕН ТВ выдержку из данных суда.

Осужденный проведет ближайшие 20 лет в исправительной колонии строгого режима.

Портал iz.ru сообщал, что тренер-педофил из Истры приговорен к 12 годам строгого режима.

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