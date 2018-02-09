В Москве педофила приговорили к 20 годам за насилие над своими детьми

48-летний москвич признан судом виновным в сексуальном насилии над своими тремя детьми. Жертвами педофила стали две дочери и сын, преступления имели место с 2002 года по 2016-й.

Дети не рассказывали о действиях мужчины, так как он их избивал и запугивал. Всё открылось, когда одна из девушек достигла совершеннолетия, она всё рассказала полицейским. В ходе рассмотрения дела были назначены и проведены 30 экспертиз, они подтвердили доводы пострадавших.

«В результате преступных действий обвиняемого одна из дочерей получила психологическую травму, последствия которой расцениваются как тяжкий вред здоровью», — приводит РЕН ТВ выдержку из данных суда.

Осужденный проведет ближайшие 20 лет в исправительной колонии строгого режима.

Портал iz.ru сообщал, что тренер-педофил из Истры приговорен к 12 годам строгого режима.