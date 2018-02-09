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Генсек ООН призвал главу делегации КНДР к диалогу по денуклеаризации

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Фото: Global Look Press/Li Muzi
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР, номинальным главой государства Ким Ён Намом, в ходе которых выразил надежду на диалог по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщил зампредставителя генсека Фархан Хак.

«Генеральный секретарь встретился с Ким Ён Намом. Они вместе находились на подиуме на церемонии [открытия Олимпийских игр], а также на ужине, который проводил [президент Республики Корея] Мун Чжэ Ин. У него состоялся краткий разговор с председателем Ким [Ён Намом], в ходе которого он в очередной раз подчеркнул, что ожидает и надеется на то, что все стороны будут использовать диалог для мирной денуклеаризации Корейского полуострова», — цитирует Хака агентство ТАСС.  

8 февраля поездка делегации Северной Кореи на Олимпиаду-2018 в южнокорейский Пхёнчхан была одобрена комитетом Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР. Разрешение было необходимо из-за включенного в состав делегации председателя спорткомитета страны Чхве Хви, который находился под санкциями организации. Северокорейскую делегацию на Олимпийских играх возглавляет Ким Ён Нам, в ее состав входят замначальника отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи, родная сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон и председатель Комитета по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон.

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