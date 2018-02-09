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Нарзанную галерею в Кисловодске отремонтируют к осени этого года

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В Нарзанной галерее Кисловодска стартовал капремонт. Завершение работ запланировано на осень 2018 года. По данным администрации города, подача минеральной воды продолжится в обычном режиме.

В перечень работ по ремонту Нарзанной галереи входит реставрация, консервация, воссоздание отдельных архитектурных элементов и всего здания. Об этом сообщает NewsTracker.

Напомним, галерея была построена в 1853 году в стиле готического романтизма и по своей форме напоминала замочную скважину, в центре которой расположился «ключ» — источник нарзана. Фасады здания украшены арками и пирамидальными башенками. Памятник архитектуры сохранился до настоящего времени в первозданном виде, претерпев лишь незначительные изменения в убранстве внутреннего интерьера.

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