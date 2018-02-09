Полиция задержала двоих после драки на встрече Грудинина с избирателями

Правоохранительные органы задержали двух человек после драки на встрече кандидата в президенты РФ Павла Грудинина с избирателями в Нижнем Новгороде. Об этом пишет «РИА Новости».

«Сотрудниками УМВД по Нижнему Новгороду в ходе проведения массового мероприятия задержаны два нарушителя общественного порядка», — говорится в сообщении.

Задержанные были доставлены в местный отдел полиции. Молодых людей могут привлечь к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство».

Ранее сообщалось, что драка произошла во время выступления зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина. Двое молодых людей развернули в зале плакат с надписью «Грудинин — национал-предатель». По данным СМИ, это были представители Национал-большевистской партии (НБП, запрещена в РФ. — Ред.). Драка началась, когда к молодым людям подошли активисты КПРФ. В итоге нарушители общественного порядка были переданы сотрудникам полиции.

Незадолго до встречи Грудинина с избирателями представители запрещенной в России партии НБП выложили ролик в интернете, в котором называют кандидата в президенты от КПРФ «буржуем и олигархом», который «отнял землю у своих крестьян».