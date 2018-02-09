Тюменцы получают письма от мошенников о выплате субсидий

Жительница Тюмени рассказала прессе о мошенниках, рассылающих письма на электронную почту от лица информационной службы госорганов. Женщина получила сообщение о том, что граждане имеют право на получение денег, не потраченных в прошлом году на субсидии за медицинские и иные услуги. Злоумышленники ссылаются на постановление правительства.

Для того чтобы получить деньги, нужно было пройти по ссылке. Появляющаяся на экране сумма варьируется от 195 до 250 рублей. Об этом сообщает портал «Наш город». В Фонде обязательного медицинского страхования по Тюменской области подтвердили, что страховые взносы обладают обезличенным характером и предоставляются только при наступлении страхового случая. Ранее мошенники подобным образом действовали и от имени управления Роскомнадзора.

Как ранее писал портал iz.ru, злоумышленники, желающие завладеть чужими деньгами посредством телефонных звонков, разработали новую схему мошенничества в России. Аферисты через виртуальные АТС звонят клиентам банков с номеров кредитных организаций и выведывают логины и пароли их карт. Об этом сообщили в компании Zecurion, специализирующейся на вопросах безопасности дистанционного банковского обслуживания. Наличие мошеннической схемы также подтвердили в компании «Билайн». По данным экспертов, ущерб от действий злоумышленников превысил 30 млн рублей, пострадавших уже тысячи.