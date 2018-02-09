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Электрички на северо-западе Подмосковья задерживаются из-за поломки состава

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пригородные поезда задерживаются в северо-западной части Московской области из-за поломки электропоезда в Красногорском районе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В Красногорском районе сломалась электричка, следовавшая из Москвы в Нахабино», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, из-за аварии задерживаются семь электричек, следующих в сторону области. Принимаются меры для восстановления движения.

Ранее портал iz.ru писал, что сотрудники железнодорожных служб приняли решение увеличить количество остановок на маршруте Мурманск–Санкт-Петербург из-за школьницы, проживающей в отдаленном поселке Пояконда Мурманской области. Девочка вынуждена добираться до ближайшей школы в поселок Зеленоборск.

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