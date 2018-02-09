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Онкологическую клинику построят в Калининградской области

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Калининградская область получит из федерального бюджета 3,1 млрд рублей на создание онкологического центра. Больница на 200 коек откроется в 2020 году. Об этом сообщает «Калининград.Ru».

Ранее губернатор Антон Алиханов заявил, что к строительству клиники в поселке Родники необходимо приступить до лета. Проект включает в себя современную поликлинику, стационар, отделения диагностики и лучевой терапии, а также шесть операционных. Общая стоимость объекта оценивается в 4,5 млрд рублей.

Основным приоритетом для системы здравоохранения России в 2018 году является развитие диагностики и лечения онкологических заболеваний, заявила ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. Планируется расширить возможности для получения амбулаторной помощи пациентам с онкологией, включая пациентов с паллиативной онкологией. Финансирование сферы предупреждения онкологии и борьбы с ней в 2018 году будет увеличено, средства заложены в программе госгарантий. Глава Минздрава также отметила, что за последние два года число паллиативных центров в РФ увеличилось на 40%, и если ранее остро ощущалась проблема обезболивающих, то год назад она была снята.

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