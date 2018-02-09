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Пентагон назвал ложным сообщение о разрушении моста через Евфрат по вине США

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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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В американском министерстве обороны назвали ложными сообщения, что наведенный российскими военными мост через Евфрат был разрушен по вине США.

Ранее официальный печатный орган Минобороны России — газета «Красная звезда» написала о разрушении моста из-за резкого повышения уровня воды в реке после преднамеренного открытия шлюзов плотины. В публикации не исключалось, что таким образом США пытались не допустить укрепления правительственной власти на левом берегу Евфрата.

Пентагон назвал «абсолютно не соответствующими действительности» это сообщение. «Это обвинение абсолютно не соответствует действительности, оно необоснованное и ложное», — приводит «РИА Новости» слова официального представителя Пентагона Эрика Пэхона.

Российские специалисты возвели 210-метровый мост через Евфрат в сентябре 2017 года. Предполагалось, что через него будет перебрасываться военная техника и личный состав на восточный берег. 8 февраля стало известно об авиаударах международной коалиции во главе с США по отрядам народного ополчения на левом берегу реки Евфрат. 

Вода в Евфрате поднялась 6 января, хотя существенных осадков не было. Мост разрушился на следующий день.

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