Дело о гибели ребенка после обрушения трапа в Пулково передано в суд

Уголовное дело о гибели ребенка после падения с трапа в аэропорту Пулково передано в Московский районный суд, передает телеканал «78».

Согласно данным телеканала, транспортная прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении начальника участка механических работ службы спецтранспорта воздушной гавани. Как выяснили следователи, сотрудник аэропорта поручил своим подчиненным установить на трап самодельную деталь. Эти действия повлекли за собой обрушение части площадки передвижной лестницы.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 266 УК РФ («Недоброкачественный ремонт транспортного оборудования»).

Инцидент произошел 28 сентября 2017 года при высадке с рейса Москва–Петербург авиакомпании «Уральские авиалинии». 44-летняя женщина и ее полуторагодовалая внучка упали с высоты более 3 м при переходе в терминал по пассажирскому трапу. Ребенок позднее скончался в больнице.