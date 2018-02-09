Гражданин ФРГ направлял в иностранные спецслужбы просьбы нанять его агентом

Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест 27-летнего гражданина страны, который пытался устроиться агентом в иностранные спецслужбы и предлагал им услуги по сбору информации. Об этом пишет ТАСС.

По словам представителей надзорного органа, молодого человека подозревают в передаче писем с просьбой о трудоустройстве в разведывательные ведомства трех государств.

«В них он настойчиво спрашивал, может ли поработать агентом. Кроме того, он выразил готовность в случае согласия выполнять всё, что от него будут требовать», — приводит агентство выдержку из сообщения федеральной прокуратуры.

Мужчина был задержан 7 февраля в городе Лейпциге, однако судья пока не санкционировал его арест. По законодательству страны подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее портал iz.ru писал, что обвиняемого в шпионаже в пользу России экс-сотрудника спецслужб Португалии приговорили к семи годам тюрьмы.