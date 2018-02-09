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Гран-при конкурса «Лидеры российского бизнеса» достался СУЭК

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Фото: ТАСС/Епанчинцев Евгений
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Церемония награждения ежегодного российского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность» состоялась в пятницу, 9 февраля. Мероприятие проходило в рамках Недели российского бизнеса и съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в котором принял участие президент России Владимир Путин.

Как сообщается в пресс-релизе, поступившем порталу iz.ru, обладателем Гран-при конкурса в номинации «За вклад в социальное развитие территорий» стала Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК). Почетную награду гендиректору акционерного общества Владимиру Рашевскому вручил президент РСПП Александр Шохин.

«Социальная ответственность — неотъемлемая часть современного российского бизнеса. Для СУЭК — это уверенность в долгосрочном стабильном развитии наших предприятий вместе с регионами, в которых мы работаем, с нашими сотрудниками, с местными сообществами. Мы очень рады, что наша деятельность, направленная на повышение качества жизни и социальное развитие регионов, получила столь высокую оценку», — заявил Рашевский.

Ранее СУЭК неоднократно становилась победителем конкурса «Лидеры российского бизнеса» в различных номинациях. В их числе — «За вклад в решение социальных проблем территорий», «За высокую социальную ответственность бизнеса», «За социальные программы поддержки семей», а также «За высокое качество отчетности в области устойчивого развития».

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