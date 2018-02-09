Более тысячи рейсов отменены в аэропортах США

Снежная буря стала причиной отмены более 1,2 тыс. авиарейсов в аэропортах центральной части США. «РИА Новости» отмечает, что больше всего рейсов отменено в аэропортах Чикаго и Детройта.

По данным метеорологов, в настоящее время арктический циклон движется через центральные штаты с северо-запада страны.

Большинство государственных школ были закрыты в пятницу из-за метелей.

В январе российская журналистка рассказала о коллапсе в аэропортах США, сообщал портал iz.ru.