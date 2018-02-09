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Более тысячи рейсов отменены в аэропортах США

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Фото: TASS/AP/Gerry Broome
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Снежная буря стала причиной отмены более 1,2 тыс. авиарейсов в аэропортах центральной части США. «РИА Новости» отмечает, что больше всего рейсов отменено в аэропортах Чикаго и Детройта.

По данным метеорологов, в настоящее время арктический циклон движется через центральные штаты с северо-запада страны.

Большинство государственных школ были закрыты в пятницу из-за метелей.

В январе российская журналистка рассказала о коллапсе в аэропортах США, сообщал портал iz.ru.

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