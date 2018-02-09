CAS представил мотивировочную часть решения по недопуску российских атлетов

Суд Швейцарии опубликовал мотивировочную часть решений по иску 45 российских спортсменов и двух тренеров, которым отказали в допуске на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Как передает «РИА Новости», в решении по 13 спортсменам и двум тренерам, пожизненно отстраненным от участия в Олимпиадах, но оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS), говорится, что коллегия арбитров выездного подразделения суда не признала санкциями формирование МОКом списка приглашенных на ОИ-2018 спортсменов из России.

«Скорее это можно назвать решением о праве на получение допуска. Обеспечивая процедуру, благодаря которой спортсмены и вспомогательный персонал могли получить шанс выступить на Олимпиаде, МОК не лишил заявителей любого права на участие в Играх», — указано в тексте решения.

По мнению коллегии, невключение указанных спортсменов в список приглашенных является взвешенным ответом на допинг-схему в России, которая якобы поддерживается государством. Кроме того, в решении утверждается, что МОК может отказать заявителю в приглашении без объяснения оснований.

9 февраля выездное отделение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пхёнчхане отклонило иски 47 российских спортсменов и тренеров. Апелляции на недопуск к Олимпийским играм в Пхёнчхане подавали 32 спортсмена, которые не получили приглашение на соревнование от комиссии МОКа без объяснения причин, а также 13 атлетов и два тренера, которые смогли оспорить в CAS пожизненное отстранение от Олимпиад. В Кремле с сожалением отреагировали на выводы суда.